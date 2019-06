Nadal engrandeix la seva llegenda a París amb el dotzè Roland Garros

El tennista Rafa Nadal va conquerir ahir el seu dotzè títol de Roland Garros, el seu segon grand de la temporada, després d'imposar-se en la final a l'austríac Dominic Thiem a quatre sets (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Aquest resultat el situa com el rei de la terra batuda i el converteix en el tenista amb més títols en un mateix campionat individual de Grand Slam. El manacorí, que aixeca per dotzena vegada la «Copa dels Mosqueters» (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 i 2019) arriba als 18 grands i es queda a només dos del suís Roger Federer, que va acaparar divendres passat en les semifinals i que lidera la classificació històrica amb 20 trofeus.

En l'últim duel sense coberta a la Philippe Chatrier, el cel de París va concedir una treva per assistir a una nova fita del rei de la terra batuda. La pluja va ajornar del divendres al dissabte el duel de l'austríac davant del serbi Novak Djokovic, que va jugar-se a batzegades en la seva represa a causa de la pluja intermitent. No obstant això, Thiem no va fer notori el cansament acumulat ni que havia tingut un dia menys per recuperar-se que Nadal, i va sortir diposat a donar la sorpresa a la pista central. De fet, va impedir que el de Manacor se n'anés 3-0 per primera vegada en aquesta edició del torneig. També va aprofitar la primera bola de break del partit per trencar el servei del balear i posar el 3-2 al marcador. Això va fer reaccionar el tenista espanyol per obrir una ratxa de quatre jocs guanyats.

Amb la igualtat del segon set, Nadal va avançar-se 15-0. Thiem va respondre amb quatre punts seguits que feien perdre el set al manacorí per primera vegada des de 2014 en una final. Davant les dificultats, Nadal va erigir-se amb la exibició dels millors cops per posar un còmode 4-0 contra un Thiem que només va sumar un punt en els últims quatre parcials.



Nadal supera Margaret Court

Nadal va desempatar amb l'extennista australiana Margaret Court i és el que té més trofeus Roland ­Garros.