La francesa Magali Mendy torna a l'Spar Citylift Girona

Ara fa un any, l'Spar Citylift Girona hauria volgut renovar Magali Mendy, però la seva bona temporada a Fontajau, en el que havia estat el seu primer curs a l'elit, no va passar desapercebut al seu país i l'escorta va rebre importants ofertes econòmiques de la lliga francesa que l'Uni no va poder igualar. Mendy i Shante Evans, una altra de les peces destacades de l'Uni de fa dues temporades, van marxar juntes al Villeneuve. Un clàssic del bàsquet francès que els hi oferia bons sous i la possibilitat de jugar l'Eurolliga.

Ara, un any més tard Magali Mendy ha fet el pas per tornar a Fontajau i afegir-se a l'il·lusionant projecte de l'Uni convertint-se en el quart fitxatge després dels de María Araujo, Sonja Petrovic i Adaora Elonu. Amb les renovacions de Núria Martínez, Nadia Colhado, Helena Oma, Laia Palau i Rosó Buch, Èric Surís ja compta amb nou jugadores confirmades en un equip que, probablement, encara incorporarà dues peces més: una exterior nord-americana i una pivot pura.

El Villeneuve no ha tingut una temporada fàcil ni a l'Eurolliga, on van quedar setenes del seu grup, ni a la lliga francesa, fora del play off, però, individualment, Mendy ha fet molts bons números tant a l'Euroliga (14 punts i 5 rebots per partit) com a la competició local ( 14 i 6). Curiosament, l'equip francès ha fitxat per a la temporada vinent una de les referents de l'Uni d'aquest any: Keisha Hampton.