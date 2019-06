Georgina Bahí es queda fora de l'Eurobàsquet

La gironina del Cadí La Seu Georgina Bahí ha estat una de les dues últimes descartades pel seleccionador espanyol, Lucas Mondelo, de cara a l'Eurobàsquet de Sèrbia i Letònia que comença el 27 de juny. Bahí i Leo Rodríguez han caigut d'una llista on sí que hi ha les gironines Marta Xargay i Queralt Casas i la base de l'Uni, Laia Palau. "La decisió no ha estat fàcil i ho hem decidit en funció dels petits detalls de la construcció del trencaclosques que sempre és decidir l'equip per aquesta mena de campionats", ha explicat Mondelo.

Convocatòria de la selecció espanyola per a l'Eurobàsquet: Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Laia Palau, Queralt Casas, Anna Cruz, Andrea Vilaró, María Pina, Marta Xargay, Tamara Abalde, Laura Gil, Astou Ndour i Laura Nicholls.