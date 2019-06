La gironina Diana Ballart, nova imatge del Barça

La nova campanya promocional del Barça arriba amb una nova cara coneguda, i és que entre altres han escollit l'emprenedora gironina Diana Ballart com a imatge de marca.

Ballart, nascuda a Llançà, és publicista especialitzada en comunicació i innovació disruptiva. Destaca la seva faceta com a emprenedora, ja que és CEO i cofundadora de Chupa Chip, un caramel intel·ligent que serveix per detectar malalties. El Barça l'ha escollida com a imatge de la seva campanya per donar valor a l'emprenedoria en categoria d'innovació.

«Estic feliç de representar el perfil de persona emprenedora», explica Ballart. I afegeix que: «Els emprenedors són gent que està duent a terme projectes ambiciosos a còpia de molt d'esforç i constància. I és bonic que un club tan poderós com és el Barça et valori aquesta feina».

Ballart conclou dient que aquesta campanya li va genial per donar-se a conèixer, i que li causa molt d'impacte veure la seva cara en una lona enorme al passeig de Gràcia.

Aquest mes de juny, el Barça ha llançat una nova samarreta conjuntament amb Nike, que és l'empresa que les elabora. Aquest nou model deixa enrere les típiques ratlles blaugrana i passarà a lluir quadres. «Estic molt contenta de portar els colors del Barça i representar aquest club, amb tot el que això significa», diu Ballart.

El títol de la campanya és: «El talent no té una sola forma», i es transmet online i offline. Amb aquest lema, el club vol deixar clares dues coses: la primera és que tot i que les samarretes canvien de forma, les continuaran vestint persones amb talent. La segona qüestió que volen deixar clara és que el talent es pot manifestar de diverses maneres.

En aquesta línia, el Barça ha contactat amb deu talents locals de Catalunya que han destacat en diferents àmbits. D'entre els escollits destaquen dos cuiners, un matemàtic, un investigador en art, una fotògrafa, un grup de trap, dues investigadores, una ballarina, entre d'altres, i esportistes d'altres modalitats com futbol sala, bàsquet o handbol.