L'Olot renova Jordi Xumetra per una temporada

Jordi Xumetra seguirà defensant la samarreta de l'Olot la temporada que ve. L'extrem de l'Estartit i el club garrotxí han arribat a un acord per ampliar el contracte un any més. Així doncs,Xumetra viurà el seu tercer curs a l'Olot, club amb el qual ha disputat més d'una quarantena de partits i ha marcat quatre gols. "La bala de l'Estartit", que ja era un dels capitans, està destinat a ser un dels pilars importants d'un projecte en constant creixement.

Un futbolista contrastat i amb experiència a Primera com Xumetra sempre és una garantia. Als seus 33 anys, el futbolista gironí encara té moltes coses a dir en una categoria com la Segona B, segurament amb un rol diferent al de la seva millor època però essent igual d'important per sumar a l'engranatge col·lectiu. Després d'arribar al mercat d'hivern de fa dos cursos, disputant fins a 14 enfrontaments, aquesta temporada ha participat en 31 partits (14 com a titular) i ha anotat quatre dianes, curiosament tres d'aquestes contra el Teruel.

Un jugador plenament integrat a la ciutat i vinculat amb el projecte, agafant ascendència al vestidor i convertint-se en un dels capitans. Sobre el camp, la bala de l'Estartit assegura presència ofensiva amb potència, cavalcada, centrada i definició. "Em sento bé, content de poder seguir gaudint d'aquesta professió i en un club com l'Olot amb els valors que transmet i que també comparteixo. Vull seguir donant guerra un altre any", ha assegurat el jugador.

Xumetra, un cop renovat, també ha dit que "l'equip ha demostrat aquesta temporada que és molt competitiu i que els rivals han de suar sang per poder-nos guanyar. Individualment, estic satisfet amb la temporada que he fet i els números així ho demostren".