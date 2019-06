Michel Platini queda en llibertat sense càrrecs després de declarar

Michel Platini, expresident de la UEFA, va abandonar la passada matinada les dependències en què estava detingut en el marc de la investigació sobre la possible corrupció en l'adjudicació a Rússia i Qatar dels Mundials de Futbol del 2018 i 2022. L'històric exfutbolista havia estat citat per ser interrogat a l'Oficina Central de Lluita contra la Corrupció i les Infraccions Financeres i Fiscals de Nanterre, on va ser detingut. Platini va prestar declaració sobre els processos d'adjudicació de les Copes del Món del 2018 i 2022 durant 15 hores.