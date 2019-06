Avui debut contra Ucraïna a Riga (20.00, Teledeporte)

La selecció espanyola debutarà avui davant Ucraïna (20.00 / Teledeporte) en l'Europeu de Letònia i Sèrbia, competició que torna a afrontar com una de les principals aspirants al títol i amb el primer lloc del grup A com a objectiu inicial per accedir directament a quarts de final. L'equip entrenat per Lucas Mondelo arriba després de completar una bona gira de preparació amb set victòries i dues derrotes davant Rússia i Bèlgica que li serveixen per arribar amb la guàrdia alta a Riga, capital de Letònia on disputarà els seus tres partits de la primera fase en només de quatre dies. La referència indiscutible de l'equip ucraïnès és l'exterior Alina Iagupova, molt perillosa en atac i que va fer més de 32 punts per partit en els sis partits de la fase de classificació. La interior Taisiia Udodenko és la referència ofensiva sota la cistella d'una plantilla que pateix la importànta absència d'Andra Moss. «No compto els Europeus que van caient -jugarà el seu novè consecutiu. Els números van caient per pesadesa i insistència. Tant de bo aconseguim una medalla, primer perquè voldrà dir que estem classificades per als Jocs i segon perquè voldrà dir que aquest equip és un escàndol», va apuntar ahir la veterana base de la selecció espanyola i de l'Uni Girona, Laia Palau.