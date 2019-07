Joel Arimany promet lluita i sobretot gols en la seva presentació a Olot

Divendres passat es va anunciar el fitxatge de Joel Arimany per l'Olot, el primer de l'estiu. Ahir, acompanyat del director esportiu, Sergi Raset, va ser presentat a l'estadi. «És un davanter de referència, amb alçada, rematador i que ens donarà la presència física necessària en aquesta categoria. És un gran rematador i esperem que faci molts gols», valorava Raset, mentre que el mateix Arimany assegurava que «si tinc la confiança i les oportunitats, soc un jugador capaç de fer molts gols».

Als seus 21 anys arriba procedent del filial del Màlaga, on no ha tingut els minuts esperats (15 partits) i on només ha pogut veure porteria dues vegades. Tot i això, Arimany ja va demostrar al Juvenil de Divisió d'Honor del Girona la seva capacitat golejadora fent-ne 25. Amb 17 anys va debutar amb el primer equip i la temporada 2016/17 va marxar cedit al Màlaga. El curs següent va tornar de la cessió per jugar amb el Peralada, on va ser el pitxitxi de l'equip amb 7 gols sense ser el davanter titular indiscutible. Després d'un any decebedor en la seva segona etapa a terres andaluses, el de Quart tenia ganes de ser de nou a casa. «Estic molt content de tornar a la meva terra. Ja conec el grup, és dels més complicats de Segona B i la diversitat de camps, amb característiques molt diferents entre ells, fa que sigui un grup molt diferent de la resta», assegurava. Li crida molt l'atenció el projecte que està construint l'Olot. «És un punt a favor i un aspecte clau el fet de signar jugadors de proximitat. És un dels fets que m'ha convençut per venir aquí. Hi ha jugadors de la casa, amb molta experiència i, veient la bona temporada que van fer el curs passat, tinc moltes ganes de jugar i fer gols. Segur que serà un bon any».

De la mateixa manera que Vivancos, l'altre reforç olotí per la nova temporada, Joel Arimany també té coneguts al nou vestidor. «Conec l'Eloi de la meva etapa al Girona i vaig començar a fer dinàmica de primer equip. També conec en Pep Chavarría, amb qui vaig jugar a les categories inferiors del Girona. Als altres els conec d'haver-m'hi enfrontat alguna vegada». Amb l'arribada del quartenc i la renovació de Marc Mas, el conjunt de Garrido ja compta amb dos davanters. Tot i això, Sergi Raset assegura que s'està buscant un tercer atacant de característiques diferents dels que ja formen part de la plantilla.