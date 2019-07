Els Estats Units tanquen un immaculat Mundial guanyant Holanda a la final

Els Estats Units continuen fent història i ahir van guanyar el seu quart Mundial femení dels vuit que s'han disputat fins ara. Victòria a la final contra Holanda amb un gol de la capitana Rapinoe des del punt de penal i un segon de Lavelle per establir el 2-0 definitiu. A més, la mateixa Rapinoe va ser considerada la millor jugadora del torneig, guanyant igualment la bota d'or al ser la màxima golejadora, amb sis gols en cinc partits. Davant 57.900 espectadors al Pac Olympique Lyonnais, Holanda va plantar cara a la principal favorita i va aguantar el tipus durant una hora. Fins que va intervenir el VAR, per decretar penal a favor de les nord-americanes. Rapinoe no va fallar des dels onze metres. Lavelle, pocs minuts després, va sentenciar i, tot i l'empenta del rival, el marcador no es va moure.