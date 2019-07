L'Espanyol treballa a Navata amb les novetats de Bernardo i Iturraspe

La primera plantilla de l'Espanyol va arribar ahir a Navata, on efectuarà la major part de la pretemporada abans de disputar el seu primer partit oficial el pròxim 25 de juliol, corresponent a la fase prèvia de la Lliga Europa. Els dos primers reforços d'aquest estiu, Bernardo (Girona) i Iturraspe (Athletic) ja van treballar a les ordres de David Gallego en la primera sessió preparatòria que van fer a la tarda en un dels camps d'entrenament de Torremirona.

El cos tècnic ha fixat un programa de treball amb dobles sessions. El quadre blanc-i-blau també disputarà dos amistosos: contra el Peralada el 16 de juliol, a les 19.30 a l'estadi dels empordanesos, i contra el Lens el 20 de juliol, a l'estadi Bollaert-Delellis.

L'expedició blanc-i-blava de moment compta amb la presència del central Mario Hermoso, el futur del qual està en l'aire. L'Atlètic de Madrid està interessat en el futbolista i l'Espanyol es remet a una quantitat pròxima a la seva clàusula de rescissió, fixada en 40 milions d'euros.

Ander Iturraspe, mentrestant, era oficialitzat ahir com a segon reforç de la temporada. Firma per un any, més un altre d'opcional, després de finalitzar el seu contracte amb l'Atlhletic. El futbolista va superar la revisió mèdica habitual i es va sumar a la disciplina de l'equip a Navata. La seva presentació, com la de Bernardo, que arriba cedit pel Girona, es farà avui a 2/4 d'1 a Torremirona.

Iturraspe, de 30 anys, posa així punt final a 21 temporades vinculat a l'Athletic. En la seva última campanya com blanc-i-vermell, la seva participació ha estat molt reduïda: ha disputat cinc partits entre la Lliga i la Copa del Rei, un total de 260 minuts.

El club barceloní reforça d'aquesta manera la seva posició de pivot de cort defensiu. Iturraspe haurà de competir amb futbolistes com Marc Roca o Víctor Sánchez, que compten amb una àmplia trajectòria en el quadre blanc-i-blau.