el girona participa en l'anomenat Za'atari Social Project, una iniciativa impulsada per La Lliga a Jordània, en el segon camp de refugiats sirians més gran del món i que acull més de 80.000 persones. Allà hi començarà una competició amb entrenadors, àrbitres i futbolistes que calcaran els equips tant de Primera com de Segona Divisió.