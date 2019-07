El Llagostera torna a la feina i es reforça amb Santaló (Horta) i Anselm (Hospi)

Tot just ahir el Llagostera va encetar una temporada. En canvi els jugadors de l'Olot s'hauran d'esperar a demà per vestir-se de curt. Encara sense tenir la plantilla completament confeccionada, els jugadors llagosterencs van començar a suar i a fer els primers tocs de pilota sota les ordres d'Oriol Alsina en el que va ser el primer entrenament de la temporada. Una temporada que des de la ciutat del Gironès la preveuen i la miren amb il·lusió. Per a ells és l'any del retorn. Una tornada que no ha estat llarga però que s'ha esperat amb devoció. No s'ha fet esperar gaire perquè els blaugrana només han estat un any a Tercera Divisió, on van ser campions del grup català i van assolir l'ascens després de superar el Portugalete a la primera ronda dels play-offs. El mateix succeeix amb els garrotxins. Viuran la tercera temporada a la categoria de bronze, on el curs passat els va sortir brodat a les ordres de Raúl Garrido.

Ahir, precisament, la Federació Espanyola de Futbol va donar a conèixer el calendari dels quatre grups de la Segona Divisió B per a la ja present temporada. Olot i Llagostera, que estan enquadrats al grup tercer de la categoria, on els esperen rivals catalans, valencians i aragonesos, ja saben contra quins equips s'enfrontaran a cada jornada de Lliga. A la primera data (cap de setmana del 24 i 25 d'agost), els olotins rebran l'Ebre, mentre que els llagosterencs començaran el nou curs al camp del Nàstic de Tarragona i hauran d'esperar fins la segona jornada per estrenar-se al seu camp, on jugaran contra l'Ejea. Per veure el derbi gironí entre ambdós haurem d'esperar fins a la jornada 17 de Lliga (el cap de setmana del 14 i el 15 de desembre).



Cares noves

Un nou curs s'ha d'encarar de la millor manera possible. Des d'Olot saben que la temporada passada va ser bona. El gruix de la pantilla del darrer curs segueix. En canvi, els moviments d'altes i baixes han sigut pocs. A Llagostera és diferent. Ja han presentat fins a 4 cares noves: Nahuel Arroyo (Horta), David Garcia (l'Hospitalet), Adrià Lledó (Horta) i Kuku (Sant Andreu). Les dues últimes, ahir mateix. Es tracta de Carles Santaló i Anselm Pasquina, provinents de l'Horta i de l'Hospitalet, respecticament. Santaló té 21 anys, és porter i va jugar un total de 25 partits la temporada passada, mentre que Anselm en té 22, juga de davanter centre i va marcar un únic gol en el curs anterior.