L'Olot comença a entrenar mentre encara espera completar la plantilla

L'Olot va tornar als entrenaments ahir al matí al Morrot ho va fer amb la plantilla al complet. Els nous fitxatges, Joel Arimany i Albert Vivancos i l'acabat de tornar de la cessió a la Damm, Joel Arumí, el qual formarà part de la primera plantilla durant el nou curs, van ser les cares noves a l'entrenament. També es van exercitar els juvenils Aleix Abel, Àlex Garcia i Joel Ferrés i el jugador del filial Albert Julià. Els nous fitxatges i els més joves no van ser les úniques cares noves a l'entrenament, ja que l'Olot també ha patit canvis a l' staff. Gerard Plujà és el nou fisioterapeuta de l'equip, Jordi Martín se suma al grup com a analista tàctic, mentre que Abelardo Otero s'ocuparà de les tasques relacionades amb el coaching per donar suport motivacional i psicològic als futbolistes. «Els objectius han de ser sempre a curt termini i ja hi haurà temps més endavant per parlar de l'objectiu final de la temporada», assegurava Garrido després de dues hores de feina.

Garrido es va mostrar satisfet amb les noves incorporacions, Arimany i Vivancos, que han arribat per suplir la baixa de Cosme, que no va renovar amb l'equip, i la de Barnils, que pateix una lesió al genoll i serà baixa de llarga durada. «Són futbolistes amb molt de nivell i el fet que ja coneguin jugadors de la plantilla i siguin propers a la comarca és un punt a favor perquè s'identifiquen molt més amb el projecte».

Malgrat la satisfacció amb els nouvinguts, l'Olot fa pocs dies va perdre dos jugadors clau de la plantilla: Alfredo, que ha signat pel Castelló, i Guzmán, que no ha renovat i és a Anglaterra fent la pretemporada amb el Birmingham de Segona Divisió anglesa. Tot i això, Garrido vol que almenys arribin dos jugadors per suplir-los i confia que la secretaria tècnica farà una bona feina per aconseguir-ho. «Sempre dic que soc feliç al club. És un any i mig aquí, estic agraït i segur que el club intentarà assolir i complir els requisits del cos tècnic. Estic convençut que els jugadors que arribin seran de gran nivell i seguirem competint com la temporada passada».



Pendent d'Aspar i Chavarría

A més, el tècnic del conjunt volcànic també contempla la possibilitat que hi hagi baixes durant l'estiu a causa de l'interès de grans clubs de la categoria per jugadors com Pep Chavarría o Lluís Aspar. «M'agradaria que tots els que són avui (ahir per al lector) a l'entrenament continuessin, però és complicat perquè no depèn de nosaltres».

Dissabte els garrotxins ja tenen la primera prova de l'estiu al Golf Peralada, on s'enfrontaran a l'Al-Arabi de Qatar. El segon amistós serà més que especial, ja que l'Olot rebrà dimecres vinent al Municipal l'Al-Sadd, conjunt entrenat per Xavi Hernández.