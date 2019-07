L'Hospitalet demana la plaça del Reus per mèrits «purament esportius»

Més de 600.000 euros era el que demanava la Federació Espanyola de Futbol per la plaça vacant que hi ha a Segona Divisió B després que el Reus baixés a Tercera. Ara, des d'aquesta institució han vist que el preu era desorbitat, per això han fet una rebaixa de la tasació fins a arribar a 452.022 euros. Però fins aquí no queda la cosa. Els clubs interessats tindran un termini de 3 dies per demanar aquesta vacant i un quart més per pagar la quantia demanada. En cas que no hi hagués cap club amb la intenció de pagar-ho, la Federació es veurà obligada a rebaixar més la quantia. Si aquesta problemàtica es repeteix fins a una quarta vegada, la plaça serà gratuïta per l'Hospitalet.

De fet, l'equip barceloní està una mica cansat de tot el que envolta la compra d'aquesta plaça per Segona B. Des de l'Hospitalet s'ha enviat una carta a la Federació on exposen que el club «optarà a la plaça vacant a través, purament, dels mèrits esportius» i demana a la resta de clubs de Tercera que entrin a la subhasta de la plaça.