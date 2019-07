Sergi Oliveras i Mireia Mir, campions del Món sub-23 d'orientació a La Molina

Dos corredors del club gironí Aligots, Sergi Oliveras i Mireia Mir, es varen proclamar aquest cap de setmana campions del Món sub-23 de Rogaine, la modalitat de les curses d'orientació que es practica en equip, en el Mundial que s'ha celebrat a l'estació gironina de La Molina. Oliveras, d'Orriols, i la manresana Mireia Mir varen guanyar en la categoria de parells mixtes sub-23 participant sota el paraigua de la selecció catalana que pot competir oficialment en un esport amb molts practicants al nord i a l'est d'Europa i en països com Austràlia o Nova Zelanda. Sergi Oliveras i Mireia Mir varen guanyar contra pronòstic després d'una prova de gairebé 24 hores en la qual els catalans van sumar 283 punts i van quedar per davant d'ucraïnesos, txecs i bielorussos.

«El Rogaine és una modalitat de les curses d'orientació en què els participants, formant equips d'entre 2 i 5 persones, han de trobar el màxim nombre de fites possibles marcades en un mapa en un espai concret de temps que en el cas dels Campionats d'Europa o del Món és de 24», explica Albert Herrero, també membre de l'Aligots-Girona, i que en aquesta cita de La Molina va ser el seleccionador català en una cita que va reunir més d'un miler de participants d'una trentena de països diferents. L'àrea de competició, d'uns 140 quilòmetres quadrats a la Cerdanya, anava des de la part més baixa al poble d'Alp fins a la més alta a la Tossa, majoritàriament a Catalunya i també una petita part en territori francès.

Pel que fa a la resta de corredors del club gironí el gran aspirant al títol d'Aligots i de la selecció catalana era, precisament, el seleccionador Albert Herrero, que competia a la màxima categoria, però que va ser desqualificat en perdre la pinça que serveix per certificar el pas per les balises. Albert Roca va ser onzè amb l'equip Catalunya Camel Back com a millor classificat. Mateixa posició que a la categoria absoluta femenina van assolir les germanes Laura i Clàudia Baus. A la categoria mixta absoluta, trenta-quatrè lloc per a Josep M. Santiago i Lourdes Gelada (Aligots-Sarrià de Ter) i trenta-cinquè per a Cristina Valiente i Ignasi Perez (Aligots-Santa Cristina). I pel que fa a la categoria de veterans, la Mònica Samaranch i la Cristina Gelaberó van acabar catorzenes.

Els guanyadors absoluts en categoria masculina van ser els italians Alesio Tenani i Samuele Curzio, seguits de Tane Cambridge i Timothy Farran (Nova Zelanda) i dels germans letons Andris i Janis Ansabergs. En categoria femenina les campiones mundials van ser les russes Agita Marena, Anna Burlinova i Maria Plyashechko, seguides de les estonianes Eleri Hirv i Piibe Tammemae i de les també russes Anastasia Afanaseva i Ekaterina Menshova.