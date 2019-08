Uns 400 nedadors participen en la 77a edició de la Travessia Popular del Port de Blanes

Prop de 400 nedadors han participat en la 77a edició de la Travessia Popular del Port de Blanes (Selva). La d'aquest 2019 ha estat la primera vegada en 76 anys d'història que l'organització ha decidit canviar el recorregut de la prova, amb sortida i arribada a la Platja del Centre. El que no ha canviat ha estat la distància que ha estat de 900 metres. El motiu per variar el circuit ha estat principalment per donar major seguretat als participants. La configuració de la bocana del port ha canviat els darrers anys amb les obres de la zona portuària que s'hi van fer. Això ha provocat que tant l'accés de la bocana com la platja del costat del port on es feia l'arribada hagin quedat petits, dificultant que hi hagi prou espai. El participant més gran té 84 anys i el més jove, un nen de vuit.