Neto passarà avui pel quiròfan per tractar-se la fractura d'escafoide

El porter del Barça Norberto Murara, més conegut com a Neto, que va tornar lesionat de la gira que el conjunt blaugrana va fer pels Estats Units, serà intervingut avui d'una fractura a l'os escafoide de la mà dreta, segons van informar ahir els serveis mèdics del club. El porter, que és una de les noves incorporacions barcelonistes de la present temporada, serà operat pel traumatòleg català Xavi Mir, especialista en aquest tipus de lesions. Després d'aquesta intervenció, l'entitat culé informarà del temps de baixa del jugador, que podria ser d'unes cinc setmanes, per la qual cosa no estaria a disposició d'Ernesto Valverde en les cinc primeres jornades de Lliga contra l'Athletic Club de Bilbao, el Betis, l'Osasuna, el València, equip d'on prové, i Granada.



Cacen l'advocat de Neymar

Ahir totes les mirades van anar a parar al Camp Nou quan l'advocat que va pagar la clàusula de rescissió de Neymar, ara ja fa dues temporades, es deixava veure per les oficines del feu blaugrana. No obstant això, Juan de Dios Crespo no ha trepitjat terra culé per negociar per l'hipotètic retorn de l'astre brasiler al club barcelonista. De fet, Crespo va entrar a les oficines del Barça representant un altre dels seus clients, l'italià Airedo Braida.

Braida va arribar a la entitat culé com a assessor de futbol internacional, càrrec que ha realitzat els últims anys i on la seva principal feina era contractar futbolistes que no juguessin a la Lliga espanyola, tot i que també va fer feines dins de la direcció esportiva. Des del club se'l valorava molt per la quantitat de contactes que tenia i el coneixement que posseïa sobre el mercat internacional. L'italià va arribar l'any 2015 al club culé.