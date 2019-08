Igualtat màxima en el partit entre el Figueres i el Girona B

Ahir el Figueres va rebre el Girona B en un nou partit de pretemporada per als empordanesos. El partit va estar molt igualat des del començament amb arribades dels dos equips però sense encert de cara a porteria. La primera part va acabar amb empat sense gols. La represa va començar de la mateixa manera que va acabar el primer període. No obstant, a causa d'una errada del mig del camp del Figueres, el jugador gironí Guillem Naranjo es va presentar sol davant del porter. Tot i la gran oportunitat d'inaugurar el marcador, el jugador del Girona B es va trobar amb una gran aturada de Vela, però el rebot va anar a parar cap a ell i va poder aprofitar per marcar gol. La rèplica figuerenca va ser a les acaballes del partit gràcies a una gran jugada del figuerenc Reñé a la banda. Aquest va fer una passada al seu company d'equip Pepu Soler, que el va deixar sol davant de porteria per poder empatar el partit. Així ho va fer. L'empordanès no va desaprofitar l'oportunitat per igualar el partit i deixar el definitiu empat a 1.