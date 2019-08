Alsina promet «valentia» per sorprendre el Nàstic

Tornar a competir sempre fa il·lusió. Nova temporada, nous reptes i un munt de partits per reinvindicar-se, segellant la permanència el més aviat possible. Tot per endavant. Si a tot això se li agefeix l'ascens de categoria, encara millor. El Llagostera debuta avui a la Lliga davant del Nàstic de Tarragona (19.00 hores), un dels clars aspirants a ocupar la part alta de la taula, en l'esperat retorn a Segona B. I és que hi tornen només un any després d'haver-la perdut.

Els homes d'Oriol Alsina es planten al Nou Estadi amb les piles carregades i deixant enrere la pretemporada, on han anat «de menys a més» i que els ha servit per «crèixer setmana rere setmana». De fet, el club ha aconseguit lligar noves incorporacions durant aquests dies per diposar d'una plantilla el màxim competitiva possible en una realitat ben diferent respecte a la de l'any passat. «Estic molt content, tenint en compte les possibilitats del Llagostera. S'ha sabut treure suc del pressupost per portar bons futbolistes. Tothom ha fet un esforç per crear un equip el màxim competitiu possible», assegura el tècnic. Encara que per treure rèdit de la qualitat de la plantilla, es necessitarà cert temps de rodatge. En aquest sentit, l'inici del curs arriba en un moment poc oportú: «Els últims fitxatges han arribat tard i pot ser un hàndicap. No conèixer amb exactitud tot el que necessitem pot condicionar-nos, tot i que estic satisfet perquè tots els jugadors han assimilat molt bé la manera com han d'actuar».

El primer rival a batre és el Nàstic, que va dir adeu al futbol professional el curs passat. «És l'equip favorit i el més gran del grup. Al camp som 11 contra 11 i farem servir les nostres armes amb valentia. Els ho intentarem posar difícil».