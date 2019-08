Un penal transformat per Hèctor dona la victòria a l'Olot

Un gol de penal d'Hèctor a set minuts del final ha donat a l'Olot la primera victòria de la temporada (1-0) en l'estrena de la nova lliga de Segona B. Era el just premi al desgast dels garrotxins, que havien dut el pes del partit i s'havien estavellat dues vegades amb el travesser, una a la primera part, en una gran falta directe servida per Blázquez, i l'altre a un quart d'hora del final en una acció de Natalio.

L'Olot ha protagonitzat una primera meitat de menys a més, amb oportunitats importants, com la més clara, un xut de falta de Blázquez al travesser a quatre minuts del descans. L'equip de Raúl Garrido ha acabat imposant el seu ritme del joc, tot i que no ha transformat les ocasions que ha tingut. L'Ebro també ha tingut les seves opcions, avortades per Pol Ballesté, el porter titular que ha escollit pel debut a la lliga el tècnic dels garrotxins.

A la represa l'equip local ha seguit buscant el gol, sense fortuna. Xumetra, amb un remat des de la frontal, i Héctor, que no ha pogut arribar en condicions a una bona acció de Blázquez. Però la més clara de la segona meitat ha estat la de Natalio, poc després de substituir Xumetra, que ha topat un altre cop amb el travesser per desesperació dels gairebé 900 aficionats garrotxins que hi havia al camp a un quart d'hora del final. Així quan semblava que l'empat sense gols seria el resultat final, un clar penal sobre Kilian ha permès a Hèctor desfer la igualada i donar tres punts de premi a l'Olot.