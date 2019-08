Ajax, Slavia de Praga i Bruges completen la llista de classificats per a la Champions

L'Ajax va tombar per 2-0 l'Apoel i va aconseguir la classificació per a la Lliga de Campions (1-1 a l'anada). També seran aquesta tarda (18.00) al sorteig de la fase de grups l'Slavia de Praga, que va superar per 1-0 el Cluj, i el Bruges, que va guanyar el Linz (2-1). Així queden els bombos abans del sorteig d'avui: Bombo 1: Barça, Bayern, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea i Zenit; Bombo 2: R. Madrid, Atlètic, Borussia, Nàpols, Xakhtar, Tottenham, Ajax i Benfica; Bombo 3: Lió, Salzburg, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Bruges, València, Inter i Dinamo de Zagreb; Bombo 4: Lokomotiv, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia de Praga, Estrella Roja, Atalanta i Lille.