El banyolí Manel Balastegui obté el bitllet pels Jocs

El dos sense d'Aina Cid i Virginia Díaz i el doble scull lleuger de Rodrigo Conde i el banyolí Manel Balastegui han aconseguit avui la classificació olímpica. Tots dos conjunts lluitaran per les medalles en les seves respectives finals el proper dissabte, en el Mundial de rem que s'està disputant a Linz (Àustria).

Rodrigo Conde i Manel Balastegui, en una espectacular regata, han finalitzat segons de la seva semifinal, amb un temps de 6:13.68 a 38 centèsimes d'Itàlia el que els atorga una plaça a la final de dissabte, així com la seva classificació olímpica. Polònia, Irlanda, Alemanya i Noruega s'uniran a Espanya i Itàlia per lluitar per les medalles del doble scull lleuger masculí. Amb tots aquests sis vaixells en un temps de 06:13 a les semifinals la final es preveu molt emocionant.

En una semifinal molt exigent Aina Cid i Virginia Díaz han aconseguit la tercera posició el que els atorga una plaça a la final A que se celebrarà dissabte que ve i, per tant, també la seva classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. A la final del dissabte s'enfrontaran amb Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, Estats Units i Itàlia en la lluita per les medalles.