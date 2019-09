Carolina Routier: «Estic contenta i emocionada de competir a Banyoles»

La banyolina Carolina Routier i Mario Mola van ser els protagonistes ahir al vespre de l'acte públic de presentació del Triatló Internacional que acollirà Banyoles aquest cap de setmana, amb la prova de la Copa del Món de dissabte com a màxim exponent. Routier va rebre una placa de reconeixement de mans de l'alcalde, Miquel Noguer, aprofitant que tornarà a competir a la ciutat després del greu accident (va ser atropellada) que va patir l'abril de l'any passat. La triatleta gironina, un cop recuperada, està competint al màxim nivell i a l'horitzó hi ha la classificació per als Jocs de l'any que ve. Mario Mola, per la seva banda, la parella de Routier, és l'actual número 1 del món i subcampió de les sèries mundials per darrere del francès Vincent Luis, que també competirà dissabte a la capital de l'Estany.

L'acte, presentat pel periodista de RAC-1 Gerard Romero, es va fer a l'auditori de l'Ateneu. Després de la projecció d'un video-resum d'anteriors edicions del Triatló de Banyoles, es va donar la paraula a Jorge García, director de competicions de la Federació Espanyola. Durant el seu parlament va recordar que el cartell de la prova de Banyoles és molt atractiu i que durant un parell de dies això farà que la capital mundial del triatló es traslladi allà. Tot seguit, i en format entrevista, van intervenir Routier i Mola. La triatleta gironina va explicar que «pel calendari de sèries mundials podem passar poc temps a Banyoles i per això estic molt contenta i emocionada de competir aquí». En aquest sentit va recordar que «ha sigut un any difícil perquè he hagut de superar l'accident i mai és fàcil tornar a competir amb les millors rivals del món». Carolina Routier va afegir que «em sento en forma per competir» i va recordar que ara ha estat entrenant en alçada a Font Romeu per posar-se a punt. Mario Mola, per la seva banda, va assegurar que «Banyoles és la meva segona casa».

Per tancar la presentació va intervenir l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, qui va recordar que la ciutat fa nou anys seguits que organitza una prova de triatló de primer nivell. A més va aprofitar l'acte per entregar una placa de reconeixement a Carolina Routier, aprofitant que dissabte serà el primer cop que torna a competir a Banyoles des de l'accident. «Ella fa molts anys que competeix i sempre porta el nom de la ciutat arreu, fins i tot als Jocs. Amb ganes i tenacitat, tot se supera», va dir.

El Triatló Internacional de Banyoles, que se celebrarà aquest cap de setmana del 7 i 8 de setembre, entre altres competicions, inclourà la Copa del Món de Triatló i la Copa del Món de Paratriatló. També es farà una classificatòria per al campionat d'Espanya de la Corunya i el campionat de Catalunya. Durant dos dies l'elit del triatló estarà afincada a la capital del Pla de l'Estany, amb l'estadi Miquel Coromina com a centre neuràlgic del muntatge.