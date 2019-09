El Girona B comença el curs amb bon peu

El filial del Girona no ha pogut començar de la millor manera la temporada després d'endur-se els tres punts en la seva visita al camp del Manlleu gràcies al 0-3 del marcador final.

L'any que ha de ser el definitiu per aconseguir l'ascens a l'anhelada Tercera Divisió per part dels jugadors d'Àxel Vizuete ha donat el tret de sortida amb la seva visita a Manlleu. L'inici de l'enfrontament entre els osonencs i els gironins no es va decantar cap a un cantó. La igualtat entre ambdós conjunts era màxima però en el minut 17 el visitant Carlos Martínez va tenir una clara ocasió de gol que el porter Cristian va salvar. A partir d'aquí, el Girona es va fer dominador del partit i va veure com Miki Póveda obria el marcador posant el 0-1. La segona meitat va començar igual: amb la predisposició del Girona B per ampliar el marcador. Al final ho va poder aconseguir gràcies a les dianes d'Homet al minut 77 i 80 per establir el definitiu 0-3 al lluminós.

Inici somiat de l'Escala en el debut a Primera Catalana després de l'ascens de l'any passat. Un triomf per la mínima en un partit molt treballat davant d'un rival històric del futbol català, com és el Júpiter, va fer que el conjunt escalenc acabés eufòric, sobretot per com es va produir, i marxés de Barcelona amb un botí molt preuat.

El partit va començar amb els dos conjunts molt ben plantats sobre el terreny de joc sense deixar que el rival tingués ocasions clares de gol. A la represa, les oportunitats per inaugurar el marcador van ser més clares i tant uns com altres sovintejaven més l'àrea. Ignasi Massó va avisar amb un xut al pal que el seu equip va de debò, però no va ser fins al minut 85 que el mateix Massó va fer saltar la banca i va culminar en gol una gran contra de l'equip gironí.

Molt bones sensacions dels blaugranes, que van saber sobreposar-se d'una pretemporada marcada per les baixes i que inicien amb bon peu l'objectiu de salvar la categoria tot intentant patir el mínim possible.

Mal inici de temporada per a la Jonquera, que va perdre al Municipal la Guineueta sense posar les coses massa difícils als locals. La primera part va ser força igualada. El marcador no es va moure i no hi va haver ocasions clares de gol per a cap dels dos equips.

Havent transcorregut només deu minuts del segon temps, l'àrbitre va expulsar Zou Moustakim per doble amonestació, i només dos minuts després els locals es van avançar al marcador gràcies a Mesa. La inferioritat numèrica dels fronterers va donar ales als locals, que van seguir atacant per ampliar l'avantatge i sentenciar el partit. Al minut 75, ho van aconseguir, obra del davanter Diaz, que va fer pujar el 2-0 definitiu amb què acabaria l'estrena dels jonquerencs.



El Reus B no es presenta

El Llagostera B va sumar els tres primers punts de la temporada sense xafar el terreny de joc. El seu rival, el Reus B, no es va presentar a causa dels problemes financers que pateix l'entitat. El club no ha pogut desbloquejar la inscripció de llicències pels deutes amb els antics jugadors i si l'equip torna a no presentar-se en el proper partit pot quedar exclòs de manera virtual per haver comès dues incompareixences en dos partits. El mateix li ha passat al primer equip del Reus, amb plaça a Tercera Divisió, que ja ha quedat exclòs de la competició, fent-se valer l'article 77.2 del codi disciplinari de la Reial Federació Espanyola de Futbol.