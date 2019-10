Salamanca serà la seu de la Copa de la Reina del 2020

La Copa de la Reina de bàsquet ja té seu per a l'any vinent. Es jugarà a Salamanca, a la pista del Perfumerías Avenida, el clar dominador d'aquest torneig. Tornarà així a un escenari que no trepitja des de fa poc més d'una dècada. Un estímul més per a l'Spar Citylift Girona, subcampió en les últimes tres edicions i que mai ha guanyat aquest torneig. Intentar-ho el 2020 i fer-ho al camp del seu principal rival pot ser una motivació extra per a les d'Èric Surís, que marxen a tota màquina a la Lliga a l'espera de debutar la setmana vinent a l'Eurolliga (aquest dimecres a Turquia).

La Federació Espanyola de Bàsquet era l'encarregada ahir d'anunciar que la Copa de la Reina es viurà a Salamanca i que ho farà del 5 al 8 del mes de març de l'any vinent. Pren així el relleu de Vitòria, l'última seu. Allà s'hi repetia per tercer cop consecutiu la final entre Avenida i Uni. Totes tres han acabat amb victòria per a les castellanes, que sumen vuit títols a les seves vitrines. El 2019, van guanyar les gironines per 79-71. Un any abans, a Saragossa, el marcador final va ser més ampli: 76-62. En canvi, més a prop de guanyar va estar l'Uni quan la Copa de la Reina es va celebrar a Girona. Tampoc hi va haver sort: 80-76.