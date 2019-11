A només un triple de la primera victòria a fora en l'Eurolliga

Guanyar fora de casa en l'Eurolliga és molt complicat. I fer-ho en un final ajustat encara més. Una rigorosa falta de Laia Palau a tres segons per acabar i el posterior triple fallat per Mendy sobre la botzina, en una acció on, com a mínim, la francesa va rebrer els mateixos contactes que Balintova de Palau en l'atac anterior, va acabar deixant l'Spar Citylift Girona sense poder culminar una remuntada que hauria suposat la primera victòria com a visitant de la seva curta història en l'Eurolliga (71-69). L'Arka Gdynia polonès es va emportar la victòria perquè va jugar millor durant més minuts, perquè l'Uni va tenir problemes per controlar els tirs oberts de l'australiana Bec Allen (màxima anotadora del partit amb 23 punts), perquè va estar molt consistent en la lluita pel rebot i perquè Balintova, Papova, Kastanek o, fins i tot, l'alemanya Guelich tenen més bàsquet que renom en el panorama europeu. Un equip sense grans estrelles que, però, hauria tingut molts números de quedar-se sense cap premi de no haver estat per la cinquena falta personal de Coulibaly quan encara quedaven massa coses per decidir i si els àrbitres haguessin interpretat diferent les últimes accions del partit.



Dos triples de María Araújo varen maquillar el principi de partit, perquè, des de ben aviat es va veure que les ganes del Gdynia de sumar la seva primera victòria obririen la porta a un joc físic que no permetria sentir-se còmodes a les gironines. Els punts d'Elonu o la primera aparició de Mendy van permetre a l'Uni solucionar la primera estrebada polonesa passant del 27-16 dels inicis del segon quart als 33-30 del descans. Després de la tornada dels vestidors, però, l'australiana Bec Allen es va erigir en la gran protagonista del parit amb la seva facilitat per anotar des de fora. Amb 10 punts de desavantatge a l'inici del darrer quart el panorama semblava molt costa amunt per a l'Uni. Tot i això, ho van aixecar, però, en el tram final es varen quedar sense una de les peces clau d'aquesta remuntada: cinquena falta personal de Mima Coulibaly. Però aquí l'Spar Citylift Girona tampoc va tirar la tovallola. Un triple de Magali Mendy va empatar el partit a 67 en el darrer minut i, després d'un bàsquet de Balintova, Elonu va recuperar l'equilibri en el marcador: 69-69 a quinze segons per acabar. Llavors va arribar la falta de Palau, Balintova no va fallar des del tir lliure i Mendy no ho va poder arreglar a la desesperada.