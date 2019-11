Pau Campos té tota la plantilla disponible per rebre el Cajasur Còrdova

El Bordils ha encadenat tres derrotes consecutives contra Zamora, Novás i Ciudad Real i navega per les posicions perilloses de la classificació. Tot i això, al Blanc-i-Verd els nervis no han entrat i des del vestidor tenen clar que no es deixaran entrar. «Anímicament estem bé. No és moment per estar enfonsats. Entrenem bé i estem molt satisfets amb la implicació i la feina de la gent en el dia a dia», assegura l'entrenador Pau Campos. El tècnic bisbalenc nega que veure's a baix hagi d'afectar mentalment l'equip perquè «té molta experiència a la categoria i sap que la qüestió és anar puntuant fins al maig».

Aquest «anar puntuant» és el que necessita aquesta tarda (17.00) el Bordils contra el Cajasur Còrdova. Un partit complicat contra un rival amb jugadors «experimentats i de qualitat a la primera línia» i un pivot, el portuguès Filipe Martins (1,93 m) fitxat del Nava que va pujar a l'Asobal molt «poderós». Campos confia que el Bordils faci el «partit rodó» que se li resisteix i sumi la victòria. «Ens manca que tot el que preparem durant la setmana ens surti al partit. Aquests darreres derrotes han estat partits molt competits en què hem perdut com a molt de quatre gols. Competim però ens falta guanyar», destacava. Campos té tota la plantilla disponible per enfrontar-se a un Cajasur Còrdova que, per motius logístics, al final del partit se'n tornarà cap a terres andaluses i no farà nit a Catalunya.