L'Olot no troba el camí del gol

L'Olot va sumar un punt després d'empatar a zero a casa davant el Prat. Els homes de Raúl Garrido van dominar amb l'esfèrica durant gran part del partit, però el gran treball defensiu dels visitants no els va permetre generar massa ocasions de perill. Amb aquest empat, els de la Garrotxa encadenen sis partits consecutius sense perdre, han sumat 7 punts de 9 possibles en els últims tres enfrontaments i es mantenen novens a 4 punts de les posicions de play-off.

Garrido ja va advertir a la prèvia que el partit contra el Prat seria el més complicat de la temporada «perquè sempre és perillós rebre un equip amb necessitat de puntuar». El tècnic valencià no es va equivocar advertint de la dificultat del matx. El conjunt de Pedro Dólera va començar el duel jugant replegat, sense deixar espais per dins i evitant la progressió per banda dels laterals garrotxins. Durant la primera mitja hora de partit, l'Olot gairebé no va trepitjar àrea rival, però tampoc va patir en defensa. Kilian va estar a punt de rematar de cap una centrada de Soler i Hèctor va advertir del seu perill arribant des de segona línia amb un xut poc precís des de la frontal. Tot i això, en el tram final dels primers 45 minuts els visitants van posar una marxa més per agafar les regnes del partit i al 39 Moha Chabboura va tenir l'ocasió més clara de la primera meitat amb un xut des de la frontal que va marxar llepant el pal.

A la represa, es van tornar a igualar les forces. L'Olot va ser el primer a trepitjar la porteria rival. Al 53, Xumetra va aprofitar una mil·limètrica passada llarga d'Alan per controlar amb el pit i definir sense massa precisió davant d'Andrés Díez. Pocs minuts després, i amb Natalio sobre el terreny de joc després de substituir a Soler, Xumetra va tornar a tenir en les seves botes l'1 a 0, però la rematada li va sortir molt centrada. Els de Garrido van anar agafant cada vegada més protagonisme amb la pilota, però el plantejament de Dólera no permetia als garrotxins combinar i progressar. A més, els barcelonins deixaven a Chabboura despenjat quan defensaven i el jove davanter de 24 anys va ser un corcó per als olotins quan el Prat contraatacava.

Els visitants, conformes amb l'empat, van anar baixant el ritme del partit considerablement a mesura que s'apropava el xiulet final. Els olotins van buscar la victòria de manera insistent, però van haver-se de conformar amb el repartiment de punts.