Geo Bahí substitueix María Araújo a la selecció

La pivot gallega de l'Uni, María Araújo, va deixar ahir la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties físiques i, en el seu lloc, Lucas Mondelo ha convocat a la gironina Geo Bahí. La capitana del Cadí La Seu s'afegeix així a un grup de 16 jugadores que estan preparant el preolímpic a Palència on també hi ha les gironines Marta Xargay (Dinamo de Kursk) i Queralt Casas a més de la base de l'Spar Citylift Girona, Laia Palau. Espanya jugarà demà, divendres, un amistós contra França a Zamora i repetirà dos dies més tard contra el mateix rival, però aquest cop a Palència. Amb les franceses hi ha Magali Mendy.