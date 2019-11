L'Olot suma un punt al Mini Estadi de Vila-real (1-1)

Els jugadors de Raúl Garrido han empatat a un gol en la seva visita al feu del Vila-real B. Els locals, que portaven una molt mala dinàmica ja que no guanyaven a casa des del setembre, es van avançar a la primera part gràcies a un gol de Villa. A la repressa, els olotins van anar guanyant terreny i van generar ocasions de gol fins que quan mancava un quart d'hora per acabar el partit Pep Chavarria va superar Josele per posar l'empat a un en el marcador.