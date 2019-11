Guanyar i fer-se fort a casa per trencar la dinàmica del Lleida

Un gol de penal a les acaballes del partit va fer que el Llagostera no es pogués endur un valuós empat del Municipal de Cornellà de Llobregat. Una desfeta (2-1) que va impossibilitar que els jugadors d'Oriol Alsina perllonguessin una dinàmica de tres jornades sense conèixer la derrota. Ara és moment de refer-se.

El rival amb qui avui (12.00) es veurà les cares el combinat blaugrana és el Lleida, un equip que és segon a la classificació amb vint-i-cinc punts. Una posició assolida, majoritàriament, pel gran treball defensiu dels lleidatans: només han encaixat set dianes en dotze jornades i s'han convertit en el segon equip menys golejat per darrere del Castelló, el líder. «És un gran equip amb molt bones individualitats i amb un gran entrenador. Per mèrits hauria de ser el líder de la Lliga». Així valora Oriol Alsina els lleidetans. Per a avui, l'entrenador maresmenc no podrà comptar amb les baixes de llarga durada, Pitu, Bigas i Maimi; i Crespo i Èric.

Els últims dos enfrontaments entre llagosterencs i lleidatans, que daten de la temporada 17/18, no criden a l'optimisme entre la parròquia blaugrana. I és que el Llagostera no va esgarrapar cap punt: 2-0 i 2-3.