La victòria al Feliu i Codina dona confiança al Figueres de Salamero

El Figueres va aconseguir ahir una important victòria al Feliu i Codina (1-3), aprofitant la mala dinàmica de l'Horta. Els de Javi Salamero a poc a poc van tenint més confiança en si mateixos i, per les circumstàncies, es podria dir que va ser un dels partits més profitosos. Per ser el primer triomf a domicili, pel rival i perquè ha de servir com a punt d'inflexió per fer un pas endavant a la competició. Ivan Vidal des del punt de penal, un erràtic porter Yamandú i Ousman van ser els encarregats de donar llum verda als blanc-i-blaus.

Per als de Salamero va ser arribar i moldre. Al minut 6, Ivan va obrir la llauna transformant la pena màxima. Tenien el marcador a favor, però calia estar atents perquè a la mínima que badessin l'Horta no perdonaria. Així va ser. Abans d'arribar a la mitja hora de joc, els de Nacho Castro van aconseguir diluir el gol d'Ivan amb un cacau de Narcís Barrera. Un cop dur, encara que no suficient per rendir-se. El Figueres anhelava els tres punts més que ningú. Pressionant els locals, Pol Tarrenchs i la relliscada de Yamandú amb el control de la pilota els va permetre tornar a avançar-se per marxar al descans amb tranquil·litat.



Madurar a la segona part

Al pas pels vestidors, Salamero va deixar molt clar als figuerencs que la victòria no s'aconseguia fins al xiulet final. Havien de «madurar» per fer un pas endavant i evitar que l'Horta capgirés la situació. Els de Castro van anar a totes per fer perill a la porteria de Roman. Per sort, ahir no va ser el seu dia i al minut 75 fallaven una ocasió claríssima. El tècnic del Figueres va entendre de seguida el toc d'atenció, fent entrar Ousman per Ivan. El mitjapunta va ser clau per segellar la victòria engaltant el rebot d'una pilota que Yamandú deixava a l'àrea.