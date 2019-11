Empat agònic del Bordils a casa

El Bordils aconseguit empatar aquesta tarda contra el Villa de Aranda (27-27), però una altra vegada ha tornat a desaprofitar un avantatge de set gols com la setmana passada a Màlaga. Els blanc-i-verds tenien un avantatge de set gols quan faltaven 12 minuts per arribar al descans, però els visitants s'han aconseguit posar a una sola diana després de 30 minuts jugats (14-13).

No havia passat ni un minut de la represa i els castellans ja han igualat el partit a 14. I a partir del 16-18 els de Pau Campos no s'han tornat a posar més per davant en el marcador, tot i que quan faltaven 40 segons pel final, Arnau Palahí, va aconseguir empatar el partit a 27 i llavors els locals han defensat bé per treure un punt contra un dels equips aspirants a pujar de categoria.