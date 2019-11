Un bon Peralada arrenca un valuós empat sense gols en un dels camps més difícils de Tercera

El Peralada travessa una bona dinàmica: des del 3 de novembre que no coneix la derrota després de caure (0-3) a casa de manera estrepitosa contra un dels candidats a assolir l'ascens, l'Hospitalet. Però això queda enrere gràcies a les dues victòries aconseguides posteriorment contra el Sant Andreu (1-2) i l'assolida en el derbi gironí contra el Banyoles a casa per la mínima (1-0). Una dinàmica que els homes d'Albert Carbó volien allargar ahir després del xiulet col·legiat. Una tasca difícil en una categoria tan complicada i més si s'hi afegeix que els xampanyers havien de visitar un dels camps més complicats de la categoria: el de l'Europa. Un estadi on els barcelonins tenien una mitjana de més de tres gols.

Tot i saber això, els empordanesos no van mostrar-se temerosos i van començar el partit agosarats i amb les intencions d'obrir la llauna el més aviat possible. Durant els primers minuts de partit els gironins van tenir les millors ocasions de gol a través de Medina i Xavi Ferrón. Amb el pas dels minuts, l'Europa va agafar terreny i va obtenir millors registres pel que fa a la possessió de pilota. Els locals van tenir moltes oportunitats d'obrir la llauna. Sobretot al minut 26, a través de Martínez. El Peralada, però, es va refer i a les acaballes de la primera part Pime va fallar un u contra u en la que era la millor ocasió de gol dels visitants. L'inici de la segona meitat va ser tot el contrari a la primera: els locals volien imperar però Pime va fer de les seves a l'àrea local. Concretament, al minut 62, quan el davanter visitant va provar una vaselina que va marxar fora per poc. Al final cap equip va poder moure el marcador.