L'Espanyol de Machín suma el primer punt a casa amb un empat contra el Getafe

L'Espanyol no va passar de l'empat contra el Getafe, a l'RCDE Stadium (1-1), tot i reaccionar al gol als tres minuts de Jaume Mata amb una diana de Wu Lei just abans de la mitja part, un resultat que no es va moure més després de la represa tot i la insistència del conjunt català. Els catalans van fer debutar al minut 86 Kevin Soni, cedit pel Girona al filial blanc-i-blau, sense cap paper determinant per canviar el rumb del duel.

Era un partit clau per a l'amfitrió, penúltim a la taula. Gairebé una final. Durant la setmana, el vestuari havia insistit en la rellevància de guanyar a casa. Però el guió va ser cruel amb els barcelonins: Mata va marcar als tres minuts. El davanter va rematar de cap una centrada des de la banda i va encarrilar el partit. L'Espanyol es va intentar recuperar, però, de tota manera, l'únic futbolista de Machín que semblava inquietar la defensa del Getafe era Wu Lei. Els blanc-i-blaus comptaven amb les baixes en atac de Ferreyra i Calleri, els seus habituals davanters de referència.

Els de Bordalás van respondre amb equilibri i serenitat i, de fet, van apostar més per buscar el segon gol que per aguantar el lluminós. Finalment, el premi va ser per a Wu Lei. El xinès va marcar en el minut 45, culminant una acció d'estratègia després d'un servei de córner. L'empat a la mitja part donava un altre aire al duel.

Després de la represa, l'Espanyol va demostrar que les urgències eren seves. La insistència local seguia tenint Wu Llei com a màxim representant, encara que més enllà d'una doble ocasió de l'asiàtic, el perill blanc-i-blau era limitat. Machín va decidir fer seure Víctor Sánchez i apostar per Vargas, per un perfil més ofensiu.

Per la seva banda, el Getafe no tenia excessius problemes per controlar el resultat. A més, els seus acostaments arribaven amb perill. Jorge Molina va inquietar l'RCDE Stadium amb un xut a la base del pal dret al minut 70. Dos minuts després, Diego López va haver d'intervenir per frenar una altra fuetada del punta visitant.

Les males notícies s'acumulaven per a l'Espanyol, ja que Vargas es va lesionar als quatre minuts d'haver trepitjat la gespa. Granero va entrar en el seu lloc per dinamitzar la circulació i l'atac local. No obstant això, la fam espanyolista s'estavellava contra l'ordre del conjunt blau. Bordalás no volia córrer riscos. Al 85, Wu Lei va tenir un mà a mà amb Soria, anul·lat per fora de joc. L'última bala que va dispararMachín va ser l'entrada de l'exdavanter del Peralada i del Girona, cedit al filial blanc-i-blau pels de Montilivi, Kevin Soni, però tampoc va tenir cap efecte.