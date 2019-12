El Barça afronta un test de nivell amb l'Atlètic per calibrar la seva ambició

Encara entre els persistents dubtes, més continguts en el Barcelona que a l'Atlètic de Madrid, la quinzena jornada proposa una inevitable prova de foc per a tots dos equips, enfrontats aquesta nit al Wanda Metropolitano per lluitar pel títol de Lliga , però també per l'estabilitat i contra la pressió del triomf del Reial Madrid.

Jan Oblak contra Lionel Messi, Luis Suárez o Antoine Griezmann, en el seu retrobament amb l'equip amb el qual va fer història durant cinc anys amb 133 gols; Marc Andre Ter Stegen contra Álvaro Morata, Vitolo o Joao Fèlix, el nou Golden Boy que necessita un impuls per redescobrir el seu enorme potencial.

Visiten els blaugrana un estadi en el qual sempre han repetit el mateix resultat: dos empats a un. A més, no perden contra l'Atlètic a la Lliga des del 14 de febrer del 2010. Però més enllà dels antecedents, el Barça aterra a Madrid en un moment de dubtes en el seu joc, especialment com a visitant, on aquesta temporada acumula un balanç de tres derrotes, un empat i tres victòries en el campionat domèstic. Malgrat això, els catalans ocupen la part alta de la classificació, mentre que ja són a vuitens de final de la Lliga de Campions com a primers del Grup F després de guanyar el Borussia Dortmund dimecres passat (3-1 ).

Per a la cita d'avui, Valverde no podrà comptar amb Ousmane Dembélé, que estarà deu setmanes de baixa per una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta, però recupera una versió més reconeixible de Griezmann, pendent de la rebuda que li pugui preparar la que va ser la seva afició durant els últims cinc cursos. En el primer tram de temporada, el joc del francès s'ha assemblat al de l'equip. Discret i incòmode a l'esquerra, l'exdavanter matalasser no ha trobat el seu lloc a la gespa. Però contra el Dortmund va connectar, a la fi, amb Lionel Messi, que li va servir en safata el tercer gol. L'argentí segueix sent el far ofensiu del Barça al costat de Luis Suárez. La dupla no fallarà a la cita del Wanda Metropolitano. Messi ha marcat 29 gols a l'Atlètic; Luis Suárez, set.

Més dubtes té Valverde al mig del camp. Sense Busquets, sancionat, Rakitic, titular contra el Borussia, es perfila com un dels acompanyants de Frenkie de Jong. Arthur, que encadena dues trobades sense jugar, es disputa la titularitat amb el xilè Arturo Vidal. En els laterals, Sergi Roberto i Junior Firpo presumiblement supliran els lesionats Jordi Alba i Nelson Semedo.

Per la seva banda, l'Atlètic se les haurà amb el seu pitjor rival al llarg de l'era Simeone, sobretot a la Lliga, on mai ha doblegat el conjunt blaugrana -al qual sí que ha superat dues vegades a la Lliga de Campions-, i amb tres baixes rellevants: Diego Costa, José María Giménez i Stefan Savic, titulars fixos quan va començar aquest campionat. No es preveuen pràcticament canvis en l'onze respecte a la visita a Torí, si de cas algun retoc, com podrien ser les entrades a la davantera de Joao Fèlix, suplent els dos partits després de la seva reaparició; al lateral dret Arias o el retorn d'Ángel Correa. En aquest sentit, a l'onze hi ha diversos indiscutibles: el porter Jan Oblak, els centrals Felipe Monteiro i Mario Hermoso; els migcampistes Thomas Partey, Koke Resurrección i Saúl Ñíguez; i el davanter Álvaro Morata).