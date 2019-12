La Molina estrena un enllaç de les seves pistes amb les de Masella

Les estacions d'esquí de les comarques gironines comencen ja la temporada. Les precipitacions que van caure fa uns dies ja han tenyit de blanc la comarca de la Cerdanya i també del Ripollès. La Molina ja va fer fa uns dies un primer tast de la temporada. Tot plegat també contribueix a pronosticar un bon pont de la Puríssima en termes d'ocupació i de visitants atrets per la pràctica de l'esport blanc al Pirineu. Les estacions de La Molina i de Masella, que formen un domini esquiable conjunt amb 145 quilòmetres, van obrir el cap de setmana 23-24 de novembre la connexió entre les dues estacions, que sumen gairebé 70 quilòmetres esquiables oberts.

L'estació de La Molina estrena aquest hivern dos remuntadors nous: Un que permetrà perllongar el tram del telecabina Cadí-Moixeró fins al Niu de l'Àliga, arribant al cim de la Tosa (cota 2.537 m) i al Parc Natural Cadí-Moixeró. I, per altra banda, comptarà amb el telecadira El Llac, que dona accés des de la zona del llac la Molina fins a coll de Pal.

La cap comercial i de màrqueting de l'estació de La Molina, Marta Viver, va explicar que la neu ha caigut a les darreres setmanes en unes «dates molt bones», pel fet que aquestes precipitacions s'han registrat a les portes de l'inici de la temporada d'esquí. En aquest sentit, va dir que des del complex són «molt optimistes» per com es pot desenvolupar aquest hivern, tenint en compte que el fred dels darrers dies ha permès produir neu. Viver va recordar que a partir d'aquesta temporada està previst que el telecabina arribi fins al Niu de l'Àliga, a més de 2.500 metres.

La responsable comercial de La Molina va destacar que la nova connexió permet millorar l'enllaç d'aquestes pistes amb les de Masella i va afegir que tots dos complexos sumen un domini esquiable de 145 quilòmetres, sent així una de les ofertes més àmplies de l'Estat. A banda del telecabina, aquest hivern també s'estrenarà un nou telecadira que dóna accés a coll de Pal a través de la zona del llac. D'entre les noves activitats, en destaca l'organització d'un escape room en el qual els participants s'hauran de posar en la pell d'un equip de socorristes després de rebre una alerta per allau.

Fa uns dies es va convertir en el primer complex dels Pirineus a obrir les instal·lacions. Ho van fer amb una única pista oberta i dos remuntadors funcionant amb la intenció d'anar ampliant paulatinament la superfície esquiable. La gent ja fa dies que demostra que hi ha ganes de neu i unes desenes d'amants de l'esport blanc es van apropar a l'estació per fer les primeres baixades i comprovar l'estat de les pistes; neu pols amb uns gruixos d'entre 20 i 25 centímetres. Maite Martí, directora comercial de Masella, va dir que l'estació ja no tancarà fins a finals de temporada, si la neu ho permet.

Pel que fa a les previsions de temporada són bones, ja que poder obrir l'estació el 13 de novembre és un molt bon senyal. Martí va recordar que les estacions, ara, estan molt ben preparades pel que fa a instal·lacions de producció de neu. Martí va explicar que l'obertura es va poder fer gràcies a les baixes temperatures, que van permetre treballar amb la xarxa de neu produïda, i les primeres nevades que van tenyir de blanc les cotes mitjanes i altes del domini esquiable.

L'estació cerdana va anunciar l'obertura de l'estació a menys de 24 hores d'obrir el complex i els esquiadors amb més ganes de fer les primeres baixades ja es van desplaçar fins a Masella per comprovar l'estat de la neu. Amb la inauguració de la temporada dies enrere, Masella pretén oferir, un any més, la temporada més llarga dels Pirineus.