«Roland Garros em va fer adonar que podia guanyar-me la vida amb el tennis»

Aliona Bolsova és una noia senzilla, molt de poble –del seu, Palafrugell– i a qui no li agrada gaire que li facin entrevistes ni tampoc té un gust gaire gran per les xarxes socials. Prefereix llegir o escriure que estar pendent del mòbil. Bolsova compagina els estudis d'Història, de Geografia i d'Història de l'Art a la UOC amb la vida professional esportiva.

La tennista, de 22 anys, i d'origen moldau, ha explotat aquest any en l'àmbit esportiu arribant als vuitens de final d'un Grand Slam com el Roland Garros i, en alguns moments, ha arribat a estar entre les 100 millors tennistes del món –ara està en el 115. A principi de novembre va acabar la temporada, i per desconnectar va decidir anar a fer un voluntariat a Tanzània. Ara, fa poc ha començat a preparar-se per afrontar l'any 2020. Al gener l'espera un torneig a Nova Zelanda abans d'afrontar l'Obert d'Austràlia.

Com es troba físicament i mental després d'aquest any?

Vaig acabar l'any molt cansada. Ha estat la primera temporada sencera com a professional, però les vacances m'han anat genial. Ara estic molt descansada i amb moltes ganes d'entrenar i posar-me forta per al proper any.

Com valora el 2019?

Molt positiu, perquè m'he introduït en els tornejos grans que no havia jugat mai, ni contra jugadores top 100. Aquest any he jugat molt partits i he guanyat molta experència en aquest àmbit. No m'he mantingut en el top 100, però crec que s'ha de començar per algun lloc. Acabo de començar i estic molt contenta.

Quin ha estat el moment que més l'ha marcat aquest any?

Roland Garros va ser com un somni i van ser dues setmanes irreals que després em va costar assimilar.

Arribar a vuitens de final va ser un punt d'inflexió en la seva carrera?

Sí, a Roland Garros em vaig adonar que realment podia ser tennista professional, que podia lluitar contra les millors, i estar dins el top 100 i guanyar-me la vida amb el tennis.

Què se sent havent estat entre les 100 millors del món en el rànquing WTA?

No ho sé (riu). Altres se senten més importants i guais. A part de poder accedir als tornejos de més nivell i que et donen més diners, no ho valoro tant.

I com porta això de la fama?

No m'interessa i em fa vergonya. Ho passo malament quan crido l'atenció. M'agrada més passar desapercebuda.

Què és el que ha fet que Aliona Bolsova pogués arribar fins on és ara?

Moltíssima feina. Des que vaig tornar dels Estats Units que amb les meves entrenadores hem treballat molt cada dia. L'any passat va ser la primera pretemporada com a professional i realment ha estat agafar el costum del dia a dia. No estava acostumada a portar aquesta vida, de viatjar cap aquí i cap allà. Mai m'havia decantat per res i ara he agafat una continuïtat, i entenc el que és ser tennista i el que comporta.

Com prepara el pròxim any?

Són cinc setmanes de pretemporada de molta feina, en l'àmbit físic, tennístic i mental.

Quins objectius té per al 2020?

Seguir millorant com a tennista i com a persona. No tinc cap meta, però sempre hi ha el repte d'estar dins el top 100, que és quan més es guanya com a tennista. Realment vull seguir millorant en tots els aspectes que em falten i anar creixent a poc a poc.

És difícil compaginar els estudis amb l'esport professional?

És complicat, però si et saps organitzar el temps ho pots fer tot. Pots treure't les hores de mòbil per dedicar-les a estudiar. Vaig a poc a poc i agafo poques assignatures.