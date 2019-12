L'Uni rep avui el Bembibre a l'espera de l'atractiu duel amb el Fenerbahçe de dijous

La història es repeteix. I, si fa dos diumenges, era el Mann Filter el que passava per Fontajau en un partit marcat per la ressaca de la victòria contra el Dinamo de Kursk de Marta Xargay i Roberto Íñiguez, avui serà el Bembibre el que es posarà a mig camí entre el dolç record de la victòria de dijous contra el Montpeller i l'atractiu del duel d'aquí a cinc dies contra el Fenerbahçe, líder del grup de l'Spar Citylift Girona a l'Eurolliga. El partit contra el Mann Filter va deixar una sensació agredolça als més de tres milers d'espectadors que van anar aquell dia a Fontajau: l'Uni va guanyar clarament gràcies a un parcial de 22-2 en el tercer quart, però l'espectacle no es va acostar ni de lluny al que s'havia vist contra el Kursk i el que es tornaria a gaudir contra el Montpeller.

Així, aquesta tarda a Fontajau (18.00), l'Spar Citylift Girona té un triple encàrrec davant seu: primer, guanyar el Bembibre per continuar mantenint a ratlla el Perfumerías Avenida en la classificació (l'equip de Salamanca va guanyar ahir el Gernika un partit molt ajustat); segon, permetre que jugadores veteranes com Laia Palau i Mima Coulibaly no acumulin gaires minuts pensant en el Fenerbahçe; i tercer aconseguir que els espectadors surtin de Fontajau amb un somriure a la boca. I, de propina, facilitar que Sonja Vasic es vagi retrobant amb el seu joc, que Sykes s'alliberi de la pressió d'haver de ser determinant en cada jugada, que Rosó Buch i Helena Oma gaudeixen a la pista... I tot plegat sense relaxar-se davant un Bembibre que ocupa el darrer lloc de la classificació i només ha guanyat dos partits en tota la temporada. La derrota de la setmana passada contra el fins llavors cuer, el Quesos Pastor de Zamora, a la seva pista (54-67) deixa l'equip del Bierzo en una situació molt delicada en una temporada en què, de moment, només han pogut guanyar el Mann Filter i el Cadí en onze jornades. Això sí, amb l'excepció del partit del Würzburg, on l'Avenida les va repassar (87-50), l'equip que entrena Pepe Vázquez no està competint malament i, per exemple, fa dues jornades gairebé sorprèn el València a la Fonteta (53-50).

Una americana jove sense experiència a Europa abans d'aquest estiu, Brooke Salas, té els millors números de l'equip, 12 punts i 7 rebots jugant oberta, però no va jugar especialment bé ni contra el Zamora ni a València. Al seu costat, una pivot nigeriana, Ajemba, la croata Butunia i la base mallorquina Ale Quirante. No són les estrelles del Fenerbahçe, les Iagupova i companyia que vindran dijous, però s'han de guanyar.