«Vull pujar al podi cada cap de setmana per guanyar el Mundial»

Des de ben petit que Maverick Viñales va tenir clara la seva passió: les motos. «Tota la família hi anava i el meu somni sempre ha estat ser pilot, no m'imagino havent triat futbol», explicava amigablement a un nen que l'observava amb admiració. Feia més deu minuts que els més menuts miraven el rellotge impacients per l'arribada del pilot de MotoGP –que estava programada per a les 11.00 hores– a la inauguració de la seu oficial del Fan Club de Maverick Viñales a Roses, però l'espera va pagar la pena. Sobretot, per conèixer una mica més com és el tercer classificat del Mundial 2019. Proper, agraït i ambiciós per aconseguir ser campió del món la pròxima temporada. Viñales va assegurar que «sentir el suport de la gent del teu poble et dona una motivació extra».

El pilot alt-empordanès se sent orgullós de «poder portar Roses a països llunyans d'arreu del món». I el que és més important, ben acompanyat: «Aquí estic com a casa. Quan veig tot el club de fans, del qual conec la gran majoria, em sento còmode. Fins i tot, a llocs on d'entrada no ho estaria». «Hi ha molta gent que ha dedicat part del seu temps i feina per formar aquesta seu. Estic molt agraït a tots els qui ho han fet possible, que són els membres del club de fans. Els porto sempre amb mi sobre la moto», va dir.

Aprofitant la inauguració de la seu, situada al carrer Doctor Fleming de Roses, el president Aniceto Díaz va animar el pilot a descobrir la nova samarreta del Fan Club per a la temporada 2020. El disseny, inspirat en la resurrecció que esperen tenir, va agradar molt a Viñales: «M'encanta, és espectacular».

Aquesta temporada Viñales ha acabat la temporada com la primera Yamaha i, a més a més, entre els tres millors del Mundial de MotoGP per darrere d'Andrea Dovizioso i el campió Marc Márquez. El seu rendiment amb la M1 «ha millorat gràcies a la regularitat», un factor que també ha estat notable per al seu company d'equip Fabio Quartarao (5è). «Altres anys havíem pecat perquè alguna cursa ens anava molt bé i les altres no tant. Quan estàs en un equip oficial has de provar, provar i provar. Tot el material nou que ens portaven eren voltes que perdíem durant un cap de setmana. Ens dona avantatge i alhora un inconveninent, perquè si la peça no va bé es perd tot un entrenament. Hem fet un pas endavant des que vam deixar de trastejar la moto i enguany hem aconseguit molta regularitat, que era el més important. També hem millorat molt amb la durabilitat del pneumàtic, un punt fort que hem d'aprofitar i ja hem pogut veure a la nova moto», va confessar. En aquest sentit, Viñales ha estat un dels més ràpids als tests després de provar la 2020.

«Estic molt content perquè els tests han anat en la direcció que volíem. Això era el més important amb Yamaha, que m'ajudessin a treballar en la direcció de desenvolupar el meu estil de pilotatge. Ja veurem què passa, però crec que les evolucions seran sobre la base de l'últim test», considerava referint-se al lideratge en el circuit de Cheste a finals de novembre. Pensant ja en l'any vinent, el rosinc va afirmar que «l'objectiu és estar cada cap de setmana entre els tres primers, és l'única manera de guanyar un Mundial. Vull pujar al podi a cada cursa i ser competitiu. Si continuem en aquesta línia, agafant de referència la temporada del 2019, podem fer un gran campionat».



A punt pel 2020

Viñales està convençut que en el pròxim Mundial «tenim una bona oportunitat i vull gaudir-la». És per això que, tot i que, excepte Tito Rabat, la parrilla acaba contracte amb els seus respectius equips l'any 2021 i el nom del pilot de Roses ha sonat a diferents estructures, «no penso més enllà del 2020 perquè vull treure el meu màxim rendiment».

El de Yamaha coincidirà la pròxima temporada amb Àlex Márquez, després que Honda el fitxès a última hora ocupant el lloc de Jorge Lorenzo. El germà del campió de MotoGP debuta a la màxima categoria de motociclisme, encara que per a Viñales «el més important és concentrar-se en un mateix. Només vull treure el màxim profit de la nostra Yamaha i de mi. Quan estem al cent per cent quasi sempre tenim opcions de lluitar per la victòria, així que només espero treballar al màxim a cada cursa».