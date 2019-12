Al Sarrià li acaba sortint creu

«No demano que em donin, però tampoc que em treguin», deia Salva Puig. El to era enèrgic. Se'l notava enfadat. El seu equip, la Unió Esportiva Sarrià, acabava de perdre l'anada de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei. Una possibilitat, tenint en compte l'entitat del rival, un Anaitasuna que competeix a Asobal. Ara bé, Puig estava enfadat perquè, després de viure un autèntic «partidàs» dels gironins, el criteri arbitral havia sigut, segons el seu parer, determinant. És un dels motius que expliquen el 20-24 final, resultat que obliga el Sarrià a remuntar un marcador advers a la tornada, prevista per a aquest mateix dissabte.

«Mai parlo de l'arbitratge, però hi ha decisions, quan estava tot igualat, que ens han perjudicat i han fet que el partit s'hagi decantat per ells», continuava el tècnic. Amb 18-18 al marcador i les forces ben equilibrades, Martí Arnau va ser exclòs. Moment que l'Anaitasuna va aprofitar per agafar un avantatge al marcador (18-21) que ja no deixaria. Aquest cop, sense capacitat de reacció dels de casa. Quelcom que sí que havia passat al primer temps. Petites diferències, però tot i això el Sarrià va mostrar personalitat, passant del 3-5 al 8-5, per marxar amb empat al descans (9-9). El segon acte va mantenir la mateixa dinàmica, amb l'Anaitasuna manant però sense escapar-se fins als últims minuts i les decisions dels àrbitres. El públic es va encendre. També Puig, qui, tot i això, no llança la tovallola. «Afrontarem la tornada amb la mateixa il·lusió. Anirem a gaudir».