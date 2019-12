Empat del Girona en una jornada negra per a Lloret i Palafrugell

El Lloret Vila Esportiva continuarà una jornada més com a cuer amb només 4 punts després de perdre anit contra el Barça. El conjunt blaugrana va actuar com a local, però en no disposar del Palau Blaugrana, perquè s'hi estava disputant un partit de l'Eurolliga de bàsquet, el duel es va acabar celebrant a la localitat selvatana. Pau Bargalló i Pablo Álvarez van situar el 2-0 al marcador que igualaria el Lloret en un tres i no res. Però l'alegria va durar poc i el Barça ja no va tenir pietat.

Tercera jornada consecutiva sense perdre d'un Garatge Plana Girona que continua sumant i que ahir va ser l'únic representant de la demarcació a l'OK Lliga que va puntuar. Ho va fer a la pista del Caldes i després de veure com el seu rival li remuntava el gol inicial de Pujol, des del punt de penal. A la segona meitat, però, Humberto da Silva va ser capaç de situar el definitiu 2-2 al marcador i, tot i que encara hi havia minuts per davant, el resultat ja no s'acabaria movent.

Són ja vuit partits els que el Palafrugell acumula sense guanyar. L'última victòria arribava fa dos mesos i des de llavors els de Xavier Garcia Balda han encadenat set derrotes i un únic empat. S'acosten perillosament a les últimes posicions de la classificació i, ahir, nova decepció. Aquest cop a casa, davant un Igualada que ben aviat va posar-se per davant, situant un 1-4 al descans que feia difícil, per no dir impossible, pensar en una hipotètica remuntada. No va arribar, perquè les diferències es van mantenir a la segona meitat.