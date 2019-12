Doble cop per al Llagostera al final de la pròrroga

A Llagostera la Copa agrada. Prop de 600 aficionats del conjunt blaugrana es van congregar un dijous al vespre per animar els seus jugadors contra l'Haro en la ronda inicial. Oriol Alsina va respondre la bona entrada de gent establint un onze inicial sobre la taula molt similar al que va emprar en la victòria (1-0) contra l'Olot en el derbi gironí de la setmana passada. Només va realitzar un canvi: el d'Aimar per Crespo al lateral dret.

Pel carril dretà és per on menys es va volcar el conjunt llagosterenc, que té en Maynau i Nahuel dos veritables punyals a la banda contrària. Per allà és on el conjunt d'Alsina fa més mal. De fet, les primeres aproximacions a l'àrea dels de La Rioja van ser originades per les botes dels dos esquerrans. L'Haro, un equip viu, va decidir fer més èmfasi per aquell costat per tal de barrar el pas com fos als dos velocistes. A partir d'aquest moment, els visitants, que van iniciar el xoc amb una intensitat desmesurada i un pèl exagerada, van agafar més protagonisme en l'enfrontament. Malgrat això, els dos conjunts van anar al descans amb l'empat a res en el marcador i sense haver tingut gaires ocasions clares de gol.

La intensitat mostrada pels visitants a la primera meitat va fer que els locals possessin una marxa més a la represa.Els dos equips van gaudir d'ocasions per trencar l'igualtat present, però cap d'ells va poder-ne realitzar cap i el partit se'n va anar a la pròrroga. Al temps extra qualsevol hauria pogut endur-se el triomf però van ser els visitants, quan ja veien a venir els penals. A les acaballes de la pròrroga el Llagostera va marcar a través d'una falta de Yeray però l'àrbitre va decretar fora de joc. El cubell d'aigua freda va arribar al darrer minut, quan Javi Duro va realitzar una centrada que es va enverinar i va acabar en gol. Era el minut 118. Ja no hi havia res a fer.