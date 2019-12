El City guanya el Leicester i s'acosta a la segona posició

La jornada de dissabte de la Premier League va tancar-se ahir amb un duel entre el segon classificat, el Leicester, i el tercer el Manchester City. El conjunt entrenat per Pep Guardiola rebia el conjunt de Rodgers amb quatre punts menys. Els gols de Mahrez, Gündogan i Gabriel Jesús van contrarestar el de Vardy per acabar vencent 3-1 i retallar-ne tres al seu rival directe. Per altra banda Ancelotti es va estrenar a l'Everton amb un empat a 0 contra l'Arsenal.