El jutge investiga set exjugadors del Reus per la seva implicació en el cas Oikos

El cas Oikos continua portant cua. En aquest cas és la subtrama per la qual el Reus hauria rebut una prima de l'Osca per guanyar el Valladolid (2-0) en la penúltima jornada del curs 2016-17. El jutge investiga un total de set exjugadors del Reus per corrupció entre particulars i blanqueigs de capitals. A més a més, de la presumpta implicació d'Atienza i López Garai, Diari de Tarragona informava ahir que el passat dia 2 d'aquest mesvan ser detinguts els exjugadors Folch i Badia (Elx), Benito (Albacete) i Jordi Codina. Tots es van negar a declarar i van ser posats en llibertat. A més, Melli va ser interrogat però no detingut.