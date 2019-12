L'Espanyol anuncia Abelardo Fernández com a nou entrenador

Abelardo Fernández ja és el nou entrenador de l'Espanyol fins a final de temporada. El tècnic asturià agafa el relleu de l'ex del Girona, Pablo Machín, destituït després de la derrota en l'últim partit abans de les vacances de Nadal al camp del Leganés (2-0). Abelardo, que es trobava actualment sense equip, dirigirà la seva primera sessió d'entrenament el dilluns, 30 de desembre, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El tècnic serà presentat aquesta tarda l'RCD Stadium. El nou responsable de la banqueta blanc-i-blava arriba a l'entitat barcelonina acompanyat de dos ajudants: l'exjugador Tomás Hervás, com a segon entrenador, i Iñaki Tejada, com a analista. Són el seu equip de treball habitual i que l'han acompanyat a l'Sporting i Alabès fins ara.

Abelardo té el repte d'aconseguir la permanència a Primera Divisió amb l'Espanyol. L'equip és cuer de la categoria amb deu punts i fins ara les sensacions no han estat positives, ni per joc ni per resultats. L'asturià és el tercer tècnic d'una temporada que va començar David Gallego, a qui els mals resultats van condemnar. La mateixa fi va fer Machín, el relleu de Gallego i que no ha pogut arribar al gener.