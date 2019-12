Mirotic lidera la victòria blaugrana en el clàssic

El tercer Clàssic de la temporada es va resoldre amb triomf (83-63) de l'Barça sobre el Reial Madrid al Palau Blaugrana, on els de Pesic sí que van poder superar els blancs per primera vegada aquesta temporada, igualen l'etern rival al capdamunt de la taula de la Lliga Endesa i tanquen l'any amb la seva ratxa triomfal intacta.

En un partit intens i dur, el Barça va saber administrar la còmoda renda del primer quart (22-5) i administrar aquest inici fulgurant en què va ser una piconadora per a un Madrid perdut en atac i superat en defensa. Després, el duel es va igualar i el Barça va haver estrènyer de nou per guanyar, finalment, en una tarda en què el Palau va tenir una de les seves versions màgiques, i més en aquestes dates nadalenques.

Els blaugranes van arribar a guanyar per 21 punts (35-14) en el segon quart, però el duel es va equiparar fins a arribar a l'39-27 del descans després de no ser concedida una cistella sobre la botzina a Mirotic, que anava de més a menys reservant-se per al final. El Madrid, amb un quintet més anotador i exterior, va igualar les tornes i va saber aferrar-se a la lluita.

En la seva reacció, el Madrid va arribar a posar-se a només 7 punts (43-36) però aquí es va topar amb la coneguda cara de Mirotic, que va aparèixer exercint de salvador blaugrana. A més, una tècnica a Pablo Laso -n'hi havien xiulat una prèvia a Pesic- va propiciar que Mirotic llancés els seus altre amunt (50-36) i obligués els blancs a tornar a suar per acostar-se al marcador. Ho van intentar els de Laso, amb un parcial de 0-6 per obrir l'últim quart i situar-se a 11 punts, en dues ocasions en els primers quatre minuts, però Pesic va parar aquesta reacció amb un temps mort de què el seu equip va sortir amb un triple de Kuric. El Barça va pujar de nou una marxa més per convertir en missió impossible l'intent de remuntada.