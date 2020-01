Vasic lidera un nou triomf de l'Uni a la Lliga

Amb Marta Xargay, l'últim i sorprenent fitxatge, mirant-s'ho des de la banqueta a l'espera de rebre el trànsfer i debutar dijous contra el Lió a l'Eurolliga, l'Spar Citylift Girona es va apuntar el 14è triomf a la Lliga contra un Quesos El Pastor que només va resistir la primera part, tot i que mai va abaixar els braços. Xargay va ser testimoni del gran partit de la seva amiga Sonja Vasic, que amb 21 punts, i secundada per Elonu i Araújo (14), va ser clau per capgirar un duel que les gironines havien arribat a perdre de 10 (9-19) i que es van acabar emportant de 13 (61-48). Els seus 10 punts al segon quart van servir per posar l'equip gironí dins del partit després d'un inici espès, espès, i ja a la segona meitat, va ser l'arma necessària per acabar amb qualsevol intent de reació visitant, quan el duel ja havia fet el tomb. Surís no va alinear Coulibaly per precaució, després del tall a l'ull que va patir a València en l'anterior jornada, però espera que ja pugui estar recuperada dijous contra el Lió.

Un altre cop, i comença a ser preocupant sobretot en els partits de Lliga a casa, l'Spar Citylift Girona va entrar tard al partit. El Quesos El Pastor va arrencar amb un parcial de 0-7 que obligava Èric Surís a demanar temps mort a 6.23. El primer bàsquet local, un triple de Mendy, no va arribar fins pràcticament quatre minuts després de l'inici del partit, i el parcial es va tancar amb un desaventatge de 10 (9-19) provocat per les pèrdues (7) i el desencert en el tir.

La qualitat individual de l'Uni, més que el joc col·lectiu, va permetre a les gironines entrar al partit abans del descans. Vasic, amb 10 punts al segon quart, va ser l'encarregada de liderar la reacció, tot i que no n'hi va haver prou per capgirar el resultat abans del descans (25-29). El Quesos El Pastor sobrevivia amb un parell de triples inversemblants a tauler (Montoliu i Mestres), ara, cada cop els costava més trobar la fluïdesa que sí que havien aconseguit en els primers 10 minuts. Al descans el resum era aquest: l'Uni, fent-ho força espès, i amb molt desencert, només perdia de quatre contra un rival al límit de les seves possibilitats. A part, les gironines van haver de lamentar la lesió d'Helena Oma, que va caure malament en una penetració a cistella i va anar directe a fer-se una ressonància per un possible problema al genoll esquerre.

La segona part va ser molt diferent. L'Uni no va trigar ni un minut a capgirar el partit (31-30) amb una cistella d'Elonu, i ja va posar la directa cap a la victòria. Un triple de Buch posava la màxima distància (45-35), però les visitants van tornar a entrar al partit (46-40, per tancar el tercer quart). No semblava que la victòria hagués de perillar, tot i que sí que es va fer esperar la confirmació. A set minuts del final Mestres feia el 48-44, però entre Vasic, Araújo i Elonu van acabar portant el duel al 61-48 definitiu.