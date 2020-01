El Vilafranca sentencia el Banyoles a la segona meitat

Desfeta del Banyoles a Vilafranca del Penedès després d'una segona meitat per oblidar. Els gironins van començar el partit endreçats i fins i tot van gaudir d'ocasions per encetar el marcador. Amb tot, un parell de jugades fortuïtes i el bon joc del Vilafranca a la represa van passar pel damunt del conjunt visitant, esvaint així les opcions de puntuar en un dels camps més complicats de la Tercera Divisió. Al minut dos de la segona meitat, Oribe va transformar el penal comès per Majó. Amb el gol en contra, el Banyoles va avançar línies i després d'un parell d'ocasions poc clares el Vilafranca va sentenciar el duel. Primer Boada va rematar una centrada a plaer i -un parell de minuts després- Escofet va fer sumar el tercer a porteria buida.