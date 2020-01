Marta Xargay torna a Girona per quedar-se: firma per l'Spar Citylift fins el 2023

Marta Xargay torna a Girona per quedar-se: firma per l'Spar Citylift fins el 2023 Jordi Roura

Marta Xargay ha sigut presentada per l'Spar Citylift Girona aquest migdia a l'Ajuntament en una multitudinària roda de premsa. Cayetano Pérez, el president de l'Uni, ha assegurat que "és un gran plaer" presentar el retorn de Marta Xargay. Segons el dirigent "això representa moltes altres coses que l'arribada d'un reforç" i ha destacat que "en la part esportiva fem un salt qualitatiu". També ha deixat clar que "no estirarem mai més el braç que la màniga" i ha subratllat el valor "emocional" de la ciutat de Girona per atraure les millors jugadores del mercat. Xargay firma pel que queda de temporada i tres més "amb l'objectiu d'engrescar els aficionats i convertir el club en un referent europeu". El club està pendent d'una trucada de la FIBA per saber si podrà debutar dijous contra el Lió en l'Eurolliga.

La nova jugadora de l'Uni, de 29 anys, que torna a casa deu anys després, havent passat per clubs com l'Avenida, el Phoenix Mercury de la WNBA, el Praga i el Kursk, ha agraït "l'esforç que ha fet el club per poder tornar-me a casa, Estic molt contenta, espero acabar bé la temporada i que lluitem per tots els títols". Xargay ha estat acompanyada pels seus familiars i gent del club com el tècnic, i també cunyat seu, Èric Surís, la jugadora Laia Palau, i el director esportiu, Pere Puig.

L'operació va ser "molt ràpida". Cayetano recordava que el dia que l'Uni jugava a València (28 de desembre) "vaig rebre una trucada on em van dir que la Marta podia estar interessada en sortir del Kursk". Per això "vam engegar la maquinària amb Pere Puig i companyia i vam tancar aquesta operació". "Tot va ser molt ràpid, tenia altres ofertes, però tornar a casa després de 10 anys, poder anar a passejar amb la meva germana un divendres a la tarda per la ciutat, i anar a dinar els diumenges amb els meus pares, feia molt que no ho podia fer", ha detallat la nova jugadora de l'Uni.

La nota negativa de la jornada ha arribat al final de la roda de premsa: Cayetano Pérez ha volgut tenir un record per Helena Oma després que li fessin saber que es confirmava la seva greu lesió: trencament d'encreuats del genoll esquerre, amb la qual cosa diu adéu a la temporada. La jugadora es va fer mal diumenge a Fontajau durant el partit contra el Quesos El Pastor en una acció entrant a cistella.